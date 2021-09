Antoine Birot 100 Etablissement Culturel Solidaire, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 1h

gratuit

DANCING IS IN MY BLOOD – Installation et performance

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire l’univers qui l’entoure.IL cherche à transformer les matériaux, même les plus pesants, en symbole de légèreté et de poésie. Que ce soit par la sculpture, la vidéo, les installations et performances ; le rapport des Hommes au monde et à la société contemporaine est au centre de mes créations. Dancing is in my blood est une Performance/célébration qui marie bras mécanisés et basses fréquences de homemades synthétiseurs ; promesse d’un ballet moderne pour la beauté du geste et du grondement de tympan, constituée de trois Sculptures cinétiques épurées qui rappellent les pantographes et autres systèmes graphiques et architecturaux triangulés.

100 Etablissement Culturel Solidaire 100 rue de Charenton Paris 75012

