Antoine Berjeaut – Beat Map Sessions #3 // La Petite Halle

Paris, 15 décembre 2023

21h00 à 22h30

Tout public. gratuit

Beat Map Sessions – Entrée libre Après le succès de son album Chromesthesia, Antoine Berjeaut revient sur le devant de la scène en leader pour expérimenter un nouveau projet en live avec la crème de la scène jazz, électronique, hip hop et folk lors d’une résidence de plusieurs mois à la Petite Halle. Un concert par mois depuis le 13 Octobre, véritable workshop de rencontres inédites et passionnantes avec les musicien·nes qui comptent aujourd’hui et gravitent autour de la galaxie du compositeur, au carrefour de multiples influences. Retrouvez-le sur la scène de la Petite Halle le 15 décembre en présence de : Antoine Berjeaut (trumpet, comp) Gauthier Toux (synth) Lorenzo Bianchi Hoesch (electronics), Haim Isaacs (vocals) Kate Stables (vocals, guitar) Sylvain Lemêtre (percu) Artiste résident de la Petite Halle, vous aurez le plaisir de rédécouvrir Antoine Berjeaut rapidement sur notre scène ! © Photo : Mido __________________________________ INFOS PRATIQUES La Petite Halle : 211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris Métro : Porte de Pantin (ligne 5) Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B) Possibilité de se restaurer sur place La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

