Antoine Assayas + Leewan + Djset Myriam Stamoulis L’international Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

Antoine Assayas

(Paris, FR – Indie Pop)

Après des voyages sonores en Asie et Room of Echoes, premier EP en anglais, Antoine Assayas continue ses explorations à travers la planète sur son deuxième EP, Loin de ce Monde. Un voyage intime de quatre titres où le chanteur opère une mutation vers sa langue natale, le Français. Sur “Loin de ce monde”, Assayas utilise aussi flûtes de pan sud-américaines et chants touaregs pour composer sa palette sonore, mais c’est bien sur la voix et le chant que l’artiste porte toute son attention. « Avec le Français, on ne peut plus se cacher. On porte un regard différent sur soi et ce qu’on dit, on devient plus exigeant. En composant, j’ai parfois tendance à privilégier la musicalité des mots et les images qu’ils génèrent plutôt que leur sens premier. Et si parfois la route vers la bonne suite de mots est longue et ardue, le résultat est toujours plus satisfaisant et singulier. Quitte à parfois assumer une forme d’étrangeté. » Au commencement, Antoine Assayas a traduit ses précédents textes de l’Anglais vers le Français. Mais certaines traductions littérales ne lui donnant pas toujours entière satisfaction, il a parfois fallu sacrifier le sens original pour retrouver la musicalité qui sonnait si bien en Anglais. Une prise de conscience qui a agi comme un véritable déclic pour lui. « À la fois, il me semblait qu’il fallait garder une ligne directrice, un sens, et en même temps le risque de l’abstraction m’attirait car elle peut être poétique, sensorielle, évoquer des paysages, parfois métaphysique ou à l’inverse, creuse, troublante, voire inaccessible. » À l’image de l’utilisation que le musicien fait de ces enregistrements sonores qui nous embarquent sur des vies lointaines, anciennes, des paysages nocturnes, festifs ou contemplatifs, le field recording est comme un tableau qui accompagne la musique sans jamais prendre le dessus. Avec le français, Antoine Assayas assume sa tentation pop et place le chant au cœur de son projet. Loin de ce monde a été finalisé au printemps 2023 avec le concours de Jean-Sylvain Le Gouic alias Juvéniles (Yuksek, M.I.L.K., Léonie Pernet, Julia Jean-Baptiste) qui a su encourager Antoine Assayas à assumer ses mélodies tout en révélant la finesse de sa production. De “En silence” jusqu’à “Happé par le large”, Antoine Assayas promène son regard romantique et rêveur sur l’amour et la condition humaine. Quatre titres entre évasion et errances nocturnes pour soigner notre vague à l’âme. Loin de ce monde sortira le 26 Janvier 2024 après deux premiers singles “En Silence” le 29 Septembre 2023 et “Dans La Nuit” le 29 Novembre.

Leewan

(Paris, FR – Electropop)

Leewan est un astre radieux, qui pilote sur scène son ARP Odyssey comme un vaisseau spatial sur la route des vacances. De la pop pour danser à bord de l’ISS, des chansons pour planer au dessus de la couche d’atmosphère.

Djset Myriam Stamoulis

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/185AOzV0R https://fb.me/e/185AOzV0R https://dice.fm/venue/linternational-gwbb

