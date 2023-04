ANTOINE ASSAYAS + 1ère partie Poppy Moukoukenoff La Dame de Canton Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

ANTOINE ASSAYAS + 1ère partie Poppy Moukoukenoff La Dame de Canton, 27 avril 2023, Paris. Le jeudi 27 avril 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR Sur place : 12 EUR

Et si l’inspiration était la somme de ce qui est enfoui en soi et du mouvement que l’on s’impose? C’est à Hanoï, à 10.000 kilomètres de son Paris natal, qu’Antoine Assayas a commencé à imaginer ce voyage musical, il y a quatre ans. Enregistrer les sons du dehors, qu’ils soient naturels ou produits par l’homme, est alors vite devenu une obsession.Une manière aussi d’habiter ce nouveau monde. « J’ai commencé à porter une attention particulière aux sons qui m’entouraient, et progressivement, à les enregistrer », confie-t-il. Ensuite, est venue la pandémie et sa camisole physique. A défaut de pouvoir repartir, il a fallu raconter. Poppy Moukoukenoff Depuis qu’elle est enfant, Moukoukenoff brûle. La chaleur de sa voix déshabille les corps, exalte les désirs, invite à l’étourdissement. De ses murmures autant que de ses envolées, éclatent des mots profonds, entre errance passionnée et violence douce. Photographe et réalisatrice, Poppy Moukoukenoff met en image ses mélodies avec chaleur. En filmant les corps sous l’emprise de la danse, son univers, tant musical que visuel, est un appel à l’intime beauté et à l’introspection. Grace à son esthétique prononcée et ses mélodies entêtantes, cette jeune femme d’origine Kalmouk s’est faite repérer lors de la sortie de son single « On s’abîme » puis par des reprises. Son premier EP propose une couleur plus chaude sur des morceaux dansants tout en gardant la poésie qui l’habite. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.damedecanton.com/ https://www.billetweb.fr/antoine-assayas-1ere-partie-poppy-moukoukenoff

DdC ANTOINE ASSAYAS + 1ère partie Poppy Moukoukenoff

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Dame de Canton Adresse Quai François Mauriac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Dame de Canton Paris

La Dame de Canton Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ANTOINE ASSAYAS + 1ère partie Poppy Moukoukenoff La Dame de Canton 2023-04-27 was last modified: by ANTOINE ASSAYAS + 1ère partie Poppy Moukoukenoff La Dame de Canton La Dame de Canton 27 avril 2023 La Dame de Canton Paris Paris

Paris Paris