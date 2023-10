Concert Baroque Antogny-le-Tillac, 11 novembre 2023, Antogny-le-Tillac.

Antogny-le-Tillac,Indre-et-Loire

L’association Au Fil de Vienne clos son cycle 2023 avec un concert de musique classique (baroque jusqu’à contemporaine), interprété par 3 jeunes talents de l’académie Philippe Jaroussky: Magdalena Sypniewski au violon, Adèle Théveneau au violoncelle et Pierre Barret-Memy, baryton..

Samedi 2023-11-11 18:30:00 fin : 2023-11-11 21:30:00. EUR.

Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Au Fil de Vienne association closes its 2023 cycle with a concert of classical music (baroque to contemporary), performed by 3 young talents from the Philippe Jaroussky academy: Magdalena Sypniewski on violin, Adèle Théveneau on cello and Pierre Barret-Memy, baritone.

La asociación Au Fil de Vienne clausura su ciclo 2023 con un concierto de música clásica (del barroco al contemporáneo), interpretado por 3 jóvenes talentos de la Academia Philippe Jaroussky: Magdalena Sypniewski al violín, Adèle Théveneau al violonchelo y Pierre Barret-Memy, barítono.

Der Verein Au Fil de Vienne schließt seinen Zyklus 2023 mit einem Konzert klassischer Musik (Barock bis zeitgenössische Musik) ab, das von drei jungen Talenten der Akademie Philippe Jaroussky aufgeführt wird: Magdalena Sypniewski (Violine), Adèle Théveneau (Cello) und Pierre Barret-Memy (Bariton).

