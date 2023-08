Journées du patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin d’Antist ANTIST Antist, 16 septembre 2023, Antist.

Antist,Hautes-Pyrénées

Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église d’Antist pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’église, qui possède un retable réalisé par Jean II Ferrère ainsi que des fresque du XVIe siècle, pourra être parcouru en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place.

L’église Saint-Saturnin est un bel édifice de style gothique, au chevet polygonal, remanié vers 1560. Elle possède une voûte en bois de la fin du XVIIe siècle, un somptueux retable à trois travées commandé à Elie Corau et terminé par Jean Ier Ferrère, des boiseries de chœur, des statues et des fonts baptismaux. Une muraille fortifiée entoure l’église et le cimetière.

Découvrez une église et son remarquable mobilier de Jean II Ferrère.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

ANTIST Eglise St Martin

Antist 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Opened by a volunteer from the Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, the Antist church will be open to the public during the European Heritage Days. The church, which boasts an altarpiece by Jean II Ferrère and 16th-century frescoes, can be visited on your own or with a guide, accompanied by a volunteer on site.

Saint-Saturnin church is a fine Gothic building with a polygonal apse, remodeled around 1560. It features a late 17th-century wooden vault, a sumptuous three-bay altarpiece commissioned from Elie Corau and completed by Jean I Ferrère, choir panelling, statues and a baptismal font. A fortified wall surrounds the church and cemetery.

Discover a church and its remarkable furnishings by Jean II Ferrère

Abierta por un voluntario de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, la iglesia de Antist podrá visitarse durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. La iglesia, que cuenta con un retablo de Jean II Ferrère y frescos del siglo XVI, se puede visitar sola o con un guía que le acompañará.

La iglesia de Saint-Saturnin es un bello edificio de estilo gótico con ábside poligonal, remodelado hacia 1560, que posee una bóveda de madera de finales del siglo XVII, un suntuoso retablo de tres cuerpos encargado a Elie Corau y terminado por Jean I Ferrère, revestimientos del coro, estatuas y una pila bautismal. Una muralla fortificada rodea la iglesia y el cementerio.

Descubra una iglesia y su notable mobiliario de Jean II Ferrère

Die Kirche von Antist wird von einem Freiwilligen des Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen geöffnet und kann anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals besichtigt werden. Die Kirche, die über ein Altarbild von Jean II Ferrère und Fresken aus dem 16. Jahrhundert verfügt, kann frei besichtigt werden oder in Begleitung des Freiwilligen vor Ort besichtigt werden.

Die Kirche Saint-Saturnin ist ein schönes gotisches Gebäude mit polygonalem Kopfende, das um 1560 umgebaut wurde. Sie besitzt ein Holzgewölbe aus dem späten 17. Jahrhundert, ein prächtiges Altarbild mit drei Feldern, das bei Elie Corau in Auftrag gegeben und von Jean I. Ferrère fertiggestellt wurde, Chorvertäfelungen, Statuen und ein Taufbecken. Eine befestigte Mauer umgibt die Kirche und den Friedhof.

Entdecken Sie eine Kirche und ihr bemerkenswertes Mobiliar von Jean II Ferrère

Mise à jour le 2023-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65