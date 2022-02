Antirouille Centre Jean Moulin | Valdoie Cravanche Catégories d’évènement: Cravanche

Centre Jean Moulin | Valdoie, le samedi 19 mars à 21:00

Le groupe **Antirouille** propose un répertoire basé sur des musiques à danser, des chants populaires et traditionnels et des chansons nsons à répondre, avec * Jacky Colin, violon * Sylvie Rodriguez, viole de gambe, flûtes , voix * Denis Choulier , métallophone * Frédéric Maufroy, guitare, chant. Vous aurez la possibilité d’apprendre les danses du bal folk, grâce à la présence de couples animateurs-danseurs confirmés.

9,00 €

Centre Jean Moulin | Valdoie Rue Jean Moulin, 90300 Valdoie Cravanche Territoire de Belfort

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:59:00

