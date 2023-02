Antiquités et brocantes sur le cours Mirabeau Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Antiquités et brocantes sur le cours Mirabeau, 12 février 2023, Aix-en-Provence

2023-02-12 08:00:00 – 2023-02-12 18:00:00 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Mobiliers de toutes les époques, bijoux anciens, faïences, argenterie, tableaux, linge, verrerie… Une invitation à la découverte et au voyage dans le temps. Une cinquantaine de professionnels vous attendent sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence pour vous présenter des pièces allant de l’antiquité classique au design du XXe siècle. Aix-en-Provence

Lieu Aix-en-Provence Adresse Cours Mirabeau

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone