Segré-en-Anjou Bleu 49500 EUR Les curieux et amateurs de brocantes seront les bienvenus à La Lorie ! Vous êtes invités à venir faire le tour des stands des antiquaires qui prendront place dans le cadre magnifique des jardins du château.

