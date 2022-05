Antiquités & Brocante Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans Doubs Depuis 45 ans, cette brocante attire un large public, chineurs avertis ou simples amateurs à la recherche d’un coup de cœur ou d’une bonne affaire. Située sur la place Courbet, la place Saint-Vernier et sous les arcades de l’Hôtel de Ville, tout le centre-ville vivra au rythme de la brocante. Une buvette sous chapiteau sera animée par l’association. association.animornans@gmail.com +33 7 67 40 59 09 Depuis 45 ans, cette brocante attire un large public, chineurs avertis ou simples amateurs à la recherche d’un coup de cœur ou d’une bonne affaire. Située sur la place Courbet, la place Saint-Vernier et sous les arcades de l’Hôtel de Ville, tout le centre-ville vivra au rythme de la brocante. Une buvette sous chapiteau sera animée par l’association. Place Courbet Au centre-ville Ornans

