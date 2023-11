Séance de dédicace du livre « Célestin lapin et le harnofludéon » par Mathilde Sage Antiquités, brocante Hervé Ritter Peyrat-de-Bellac, 25 novembre 2023, Peyrat-de-Bellac.

Peyrat-de-Bellac,Haute-Vienne

Voila une super idée de cadeau de Noël ! Pourquoi ne pas offrir à vos enfants le dernier livre de Mathilde Sage « Célestin lapin et le harnofluédon ». En plus elle sera présente pour vous le dédicacer.

Célestin est un petit lapin inventif, inspiré par la beauté de la nature où il vit. Un jour, en observant le silencieux paysage du lac gelé, il décide de fabriquer son propre instrument de musique : le harnofludéon ! Grâce à Norbert, le vieux cerf luthier de la forêt et aux écureuils de l’Étincelle, son atelier secret, Célestin va devenir un véritable musicien accompli..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

Antiquités, brocante Hervé Ritter Lieu-dit Bellevue

Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Here’s a great idea for a Christmas present! Why not give your children Mathilde Sage’s latest book, « Célestin lapin et le harnofluédon ». What’s more, she’ll be on hand to sign it for you.

Célestin is an inventive little rabbit, inspired by the beauty of nature where he lives. One day, while observing the silent landscape of the frozen lake, he decides to make his own musical instrument: the harnofludeon! Thanks to Norbert, the old deer luthier in the forest, and the squirrels in l?Étincelle, his secret workshop, Célestin is on his way to becoming a truly accomplished musician.

Una buena idea para regalar estas Navidades Regale a sus hijos el último libro de Mathilde Sage, Célestin lapin et le harnofluédon. Además, estará allí para firmárselo.

Célestin es un conejito ingenioso, inspirado por la belleza de la naturaleza donde vive. Un día, mientras observa el silencioso paisaje del lago helado, decide fabricar su propio instrumento musical: ¡el harnofludeon! Gracias a Norbert, el viejo ciervo luthier del bosque, y a las ardillas de l’Étincelle, su taller secreto, Célestin se convertirá en un verdadero músico consumado.

Hier ist eine tolle Idee für ein Weihnachtsgeschenk! Warum schenken Sie Ihren Kindern nicht das neueste Buch von Mathilde Sage « Célestin lapin et le harnofluédon ». Außerdem wird sie anwesend sein, um es für Sie zu signieren.

Célestin ist ein kleines, erfinderisches Kaninchen, das von der Schönheit der Natur, in der es lebt, inspiriert wird. Eines Tages, als er die stille Landschaft des zugefrorenen Sees beobachtet, beschließt er, sein eigenes Musikinstrument zu bauen: das Harnofludéon! Dank Norbert, dem alten Hirsch, der im Wald Geigen baut, und den Eichhörnchen in seiner geheimen Werkstatt, dem Funken, wird Celestine zu einem echten, vollendeten Musiker.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays du Haut Limousin