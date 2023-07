Théâtre – Confession d’un enfant du siècle Antiquités-brocante Hervé Ritter Peyrat-de-Bellac, 26 août 2023, Peyrat-de-Bellac.

Peyrat-de-Bellac,Haute-Vienne

Interprétation d’après l’ouvre d’Alfred de Musset adaptée par Frédéric Vossier avec Bertrand Farge et mis en en scène par Marie-Claude Morland..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . EUR.

Antiquités-brocante Hervé Ritter Lieu-dit Bellevue

Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Based on Alfred de Musset’s work, adapted by Frédéric Vossier with Bertrand Farge and directed by Marie-Claude Morland.

Basada en la obra de Alfred de Musset, adaptada por Frédéric Vossier con Bertrand Farge y dirigida por Marie-Claude Morland.

Interpretation nach dem Werk von Alfred de Musset, bearbeitet von Frédéric Vossier mit Bertrand Farge und inszeniert von Marie-Claude Morland.

