Antiquité et briques LEGO® Lugdunum – Musée & Théâtres romains Lyon, samedi 18 mai 2024.

Des milliers de petites briques s’emparent du musée pour une nuit qui fait dialoguer Antiquité et briques LEGO®.

Passeurs de culture d’un soir, les élèves latinistes de 5e et de 4e du collège métropolitain Colette, de Saint-Priest , vous présentent leurs travaux.

Lugdunum – Musée & Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0033472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains – constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé Patrimoine mondial de l’Unesco.

Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en bronze portant le discours de l’empereur Claude.

Visites, ateliers, reconstitutions…Librairie-boutique, bibliothèque, expositions temporaires. Funiculaire F2 direction Fourvière ou F1 direction Saint Just arrêt station Minimes.

