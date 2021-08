Vienne Vienne Isère, Vienne Antiques Bons Plans Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Antiques Bons Plans Vienne, 6 août 2021, Vienne. Antiques Bons Plans 2021-08-06 16:00:00 – 2021-08-06 18:00:00 Pavillon du Tourisme Cours Brillier

Vienne Isère Vienne EUR 11 11 Félix vous accueille au grand port commercial de Vienna pour vous faire découvrir la ville et vous livrer ses bons plans, de l’art de plaire aux Dieux au temple d’Auguste et de Livie en passant par le Théâtre antique, élu « meilleur spot drague » ! dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Pavillon du Tourisme Cours Brillier Ville Vienne lieuville 45.52216#4.86962