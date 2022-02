Antiquarks & Souleymane Faye Rocher de Palmer, 15 avril 2022, Cenon.

Antiquarks & Souleymane Faye

Rocher de Palmer, le vendredi 15 avril à 19:30

Les aficionados du duo musical le plus fou de France connaissent déjà la facilité avec laquelle Antiquarks mène à la transe, entre la voix ample et habitée de Richard Monségu (qui officie aussi derrière les fûts), la vielle à roue chahutée d’effets électriques de Sébastien Tron, les rythmes aussi déconstruits que hypnotiques et l’habillement électronique qui ancre solidement la musique dans le présent. Car c’est résolument dans l’ici et le maintenant que ces deux assoiffés de vie et de rencontres évoluent, courant d’un projet à l’autre, jamais là où les attend. C’est à Dakar que leur manageuse rencontre Souleymane Faye, chanteur/guitariste au sein de l’incontournable Xalam, dont Antiquarks était déjà fan. L’échange se fait donc spontanément et très vite naît l’idée d’une collaboration cosmopolite, dans laquelle une gamme de musiques métissées allierait l’expérimental et le populaire. Avec en ligne de mire une exigence à même de privilégier l’authenticité ludique et la profondeur des propos, éloignée d’une « musique du monde » taillée sur mesure pour un public occidental consommateur d’exotisme.

Tarif unique : 10€

Rencontre au sommet entre un monument de la musique sénégalaise et le duo le plus créatif de la scène trad-fusion française.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

