ANTIQUARKS & SOULEYMANE FAYE Le Point Fort d’Aubervilliers, 23 avril 2022, Aubervilliers. Le monument de la musique sénégalaise, lead du groupe mythique Xalam, rencontre le duo le plus créatif de la scène trad-fusion française.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 19h30 à 22h00

payant Habitant d’Aubervilliers : 8 EUR Sur place : 13 EUR Prévente : 10 EUR AU PROGRAMME ANTIQUARKS & SOULEYMANE FAYE Antiquarks feat. Souleymane Faye : une rencontre humaine, artistique, rythmique … Ensemble, ils composent des chants autour du courage pour redonner espoir à une jeunesse inquiète pour l’avenir de la planète. Une collaboration cosmopolite qui explore une gamme de musiques métissées alliant l’expérimental et le populaire. Souleymane Faye et Antiquarks sont animés par un fort désir de rencontrer, comprendre et interroger la jeunesse africaine et afro-descendante sur les chances et les espérances de son futur. Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Contact : https://www.lepointfort.com/events/antiquarks-souleymane-faye/ https://www.facebook.com/events/500160768212089?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://bit.ly/3q9KWTz Billetterie

