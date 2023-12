CHILLY GONZALES Antipode Rennes, 31 janvier 2024, Rennes.

Les Trans et l’Antipode présentent Chilly Gonzales : Fantasque, excentrique, génial, touche-à-tout : les adjectifs pleuvent quand il s’agit de présenter Chilly Gonzales, musicien à part qui maîtrise aussi bien les codes du hip-hop que de la musique classique et du jazz. Originaire du Canada, celui qui se nomme au civil Jason Charles Beck fait partie de ces inclassables de la musique, ces génies protéiformes dont le talent éclatant s’exprime de mille façons. Pianiste autodidacte, il s’est fait connaître au début des années 90 au sein de la scène rock canadienne en tant que leader du groupe Son. À la fin de la décennie, il décide de s’exiler à Berlin et de se lancer dans une carrière rap à l’approche expérimentale. C’est ici que naît réellement le personnage décalé de Gonzales, alter-ego musical de tous les possibles. En 2004, sa carrière prend un détour quand il sort l’album “Solo Piano”, qui le voit jouer seul au clavier des compositions de son cru. Immense succès, l’album voit Gonzales entrer dans une autre dimension. Il collabore avec de nombreux artistes, dont Jane Birkin, Feist, Daft Punk ou encore Drake et obtient reconnaissance des professionnels autant que du public. Dès lors, Chilly Gonzales poursuit une carrière solo double. Entre albums éclectiques, tel ce “Soft Power” disco en 2008, ou le groove électronique de “Ivory Tower” en 2010, et poursuite de ses introspections pianistiques avec “Solo Piano II” en 2012 et le troisième tome de la trilogie en 2018. Ces dernières années l’ont vu publier un album de Noël (“A Very Chilly Christmas”, seul au piano, en 2020), ré-imaginer un album techno culte de Plastikman (“Consumed In Key”, de 2022) et publier un livre intitulé “Plaisirs Non-coupable” où il s’interroge sur ces tubes qu’on a honte d’aimer. Show-man devant l’éternel, c’est sur scène que Chilly Gonzales exerce encore le mieux son talent, chaque concert étant un véritable moment unique. Après avoir fait sensation à l’Opéra de Rennes en février et septembre 2019, Chilly Gonzales fera son grand retour à Rennes avec un concert sur la scène de l’Antipode le 8 novembre. Il viendra présenter son nouveau projet, pour lequel il se présente – comme sur son récent DVD de Noël – chaussé de pantoufles et portant un chemise de nuit. À l’aise sur scène comme chez lui, littéralement dans ses petits souliers, pour une soirée intimiste où le show sera de mise.

Tarif : 33.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

