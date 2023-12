KID FRANCESCOLI Antipode Rennes, 18 janvier 2024, Rennes.

Dans le cadre de sa saison Hors Les Murs, Les Trans présentent Kid Fransecoli à l’Antipode : Après une première tournée mondiale à guichets fermés (plus de 200 concerts en Europe, en Asie, aux États-Unis…) et le succès de tubes comme Nopalitos, Blow Up ou Moon et leurs millions de streams, le producteur, chanteur et multi-instrumentiste marseillais Mathieu Hocine, est impatient de partager son disque le plus abouti à ce jour. Cette collection de chansons qui explorent une large palette d’émotions forment un hommage à ses racines méditerranéennes, ainsi qu’un écrin à sa science des mélodies.Fort de ses récents succès et de l’expérience de réalisation de sa toute première bande originale (pour le film Azuro de Matthieu Rozé), Kid Francescoli est désormais considéré comme un auteur-compositeur français incontournable et facilement identifiable par sa signature sonore : une pop électronique aux penchants synthwave/chillwave, d’où émane un irrésistible parfum de nostalgie qui se mêle à un sentiment magique de rêve éveillé.

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

Antipode PARVIS AGNÈS VARDA 35000 Rennes