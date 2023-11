PARCOURS DANS LA VILLE // 3 Antipode Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

PARCOURS DANS LA VILLE // 3 Mardi 5 décembre, 12h30 Antipode Visite libre et gratuite, sur inscription

Pour la troisième promenade urbaine, la MAeB vous invite à la Courrouze.

Le rendez-vous est devant l’Antipode à 12h30, la directrice Stéphanie Thomas-Bonnetin nous accueillera pour nous présenter l’équipement avant de visiter le bâtiment de l’architecte Dominique Coulon.

Adrien Le Coursonnais @poetiquement_notre nous fera traverser et cheminer via les anciens éléments de l’arsenal jusqu’aux Halles en commun, anciennes halles de l’entreprise Euro-Shelter pour retrouver Mehdi Teffahi, responsable d’opérations à Territoires Rennes qui nous parlera du projet actuel et de l’avenir du site.

N’oubliez pas d’apporter votre sandwich et boisson ! Et pour ceux qui veulent prolonger la discussion, en allant au métro de La Courrouze, nous vous proposons de vous arrêter à Bloom POP, pour prendre un pot.

Antipode 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://doodle.com/meeting/organize/id/dLPmZ1Wd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T12:30:00+01:00 – 2023-12-05T14:00:00+01:00

2023-12-05T12:30:00+01:00 – 2023-12-05T14:00:00+01:00

visite parcours

MAeB