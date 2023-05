Antiphona, une performance sonore de Jérôme Girard Pont du Port à l’Anglais, 3 juin 2023, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Performance sonore reliant les deux rives de la Seine.

Antiphona, Jérôme Girard

Une performance de Jérôme Girard réalisée de part et d’autre de la Seine, réalisée par deux joueurs de conque, l’instrument le plus vieux que l’on connaisse. En établissant une communication entre les deux rives d’Alfortville et de Vitry-sur-Seine, les artistes lancent un appel dans la nuit et se répondent, dans un jeu de correspondance qui évoque des chants antiques.

Pont du Port à l’Anglais Quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine 94400 Vitry-sur-Seine

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057523266605 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057523266605

Jérôme Girard Antiphona, Jérôme Girard, performance, 2023