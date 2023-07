Fête du 14 Juillet ANTIN Antin Catégories d’Évènement: Antin

Hautes-Pyrénées Fête du 14 Juillet ANTIN Antin, 14 juillet 2023, Antin. Antin,Hautes-Pyrénées Repas (assiette fraicheur, axoa de veau, riz, glace) 18€.

Animation la banda les Muppets..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

ANTIN

Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal (assiette fraicheur, veal axoa, rice, ice cream) 18?

Entertainment by the Muppets banda. Comida (plato fresco, axoa de ternera, arroz, helado) 18?

Animación a cargo de la banda de los Teleñecos. Mahlzeit (Frischeteller, Kalbsaxoa, Reis, Eis) 18?

Unterhaltung mit der Band « Les Muppets ». Mise à jour le 2023-07-05 par CDT65|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Antin, Hautes-Pyrénées Autres Lieu ANTIN Adresse ANTIN Ville Antin Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville ANTIN Antin

ANTIN Antin Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antin/