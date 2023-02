ANTIGONICK THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

ANTIGONICK THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-22 21:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Celle qui dit non. Celle qui refuse de se soumettre. Celle qui va se battre jusqu’à la mort pour défendre ses idées. Voilà le combat d’Antigone. Elle défie les lois de Créon qui l’interdisent de donner un dernier hommage à l’un de ses deux frères morts. Il a décidé d’en laisser un sans sépulture et elle, choisit de l’enterrer. Elle crée ainsi une brèche qui comme un point de non-retour va entraîner sa perte et celle de ses proches.Le mythe de Sophocle est ici réécrit par l’autrice canadienne Anne Carson et présenté dans une traduction française d’Édouard Louis. Antigone sous la plume d’Anne Carson est alors plus vive, plus confiante et plus radicale.Jouer Antigone aujourd’hui n’est pas anodin. C’est donner de la puissance aux voix féminines. Et à ce titre, et en plus de la subversion d’Antigone, l’autrice fait exister les autres femmes : Ismène l’autre sœur, celle qui reste et Eurydice, la reine celle qui voit tous ses proches mourir un à un. Le spectacle est rythmé par les partitions du Chœur, héritées de la structure antique qui sont mises en musique par les deux comédiens-musiciens de la troupe. Les morceaux d’inspiration électro acoustique sont joués en live pendant le spectacle. La puissance du texte allié à la poésie de la musique transporte immédiatement le spectateur dans un univers à la fois éloigné et proche de lui. ——————————————————–Autrice : Anne Carson /Traduction : Edouard Louis /Mise en scène : Odile Coupez /Avec : Ambre Charlet, Odile Coupez, Léonard Deheunynck, Margaux Guiraud, Corentin Pichot, Axel Varnier, Thomas Delaporte, Matis Neboit, Sophia Zahi, Loevan Sailly, Julien Wahba / Compositeurs : Ambre Charlet, Léonard Deheunynck /Lumière : Ricardo Da Cruz /Tout public (dès 12 ans) /Durée du spectacle : 1h20 / ANTIGONICK EUR20.0 20.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD 75019

Celle qui dit non. Celle qui refuse de se soumettre. Celle qui va se battre jusqu’à la mort pour défendre ses idées. Voilà le combat d’Antigone. Elle défie les lois de Créon qui l’interdisent de donner un dernier hommage à l’un de ses deux frères morts. Il a décidé d’en laisser un sans sépulture et elle, choisit de l’enterrer. Elle crée ainsi une brèche qui comme un point de non-retour va entraîner sa perte et celle de ses proches.

Le mythe de Sophocle est ici réécrit par l’autrice canadienne Anne Carson et présenté dans une traduction française d’Édouard Louis. Antigone sous la plume d’Anne Carson est alors plus vive, plus confiante et plus radicale.

Jouer Antigone aujourd’hui n’est pas anodin. C’est donner de la puissance aux voix féminines. Et à ce titre, et en plus de la subversion d’Antigone, l’autrice fait exister les autres femmes : Ismène l’autre sœur, celle qui reste et Eurydice, la reine celle qui voit tous ses proches mourir un à un.

Le spectacle est rythmé par les partitions du Chœur, héritées de la structure antique qui sont mises en musique par les deux comédiens-musiciens de la troupe. Les morceaux d’inspiration électro acoustique sont joués en live pendant le spectacle. La puissance du texte allié à la poésie de la musique transporte immédiatement le spectateur dans un univers à la fois éloigné et proche de lui.

——————————————————–

Autrice : Anne Carson /

Traduction : Edouard Louis /

Mise en scène : Odile Coupez /

Avec : Ambre Charlet, Odile Coupez, Léonard Deheunynck, Margaux Guiraud, Corentin Pichot, Axel Varnier, Thomas Delaporte, Matis Neboit, Sophia Zahi, Loevan Sailly, Julien Wahba /

Compositeurs : Ambre Charlet, Léonard Deheunynck /

Lumière : Ricardo Da Cruz /

Tout public (dès 12 ans) /

Durée du spectacle : 1h20 /

.2023-02-22.

Votre billet est ici