Antigoni Goni Riec-sur-Bélon, 2 avril 2022

Antigoni Goni Riec-sur-Bélon

2022-04-02 – 2022-04-02

Riec-sur-Bélon Finistère

Antigoni Goni est considéré comme une véritable ambassadrice de la guitare, et une pédagogue hors pair.

Sa carrière a éclos dans les années 1990, après avoir gagné le concours de la Guitar Foundation of America. Elle a depuis donné de très nombreux concerts, dans des lieux prestigieux, en Europe et en Amérique. Depuis 2005 elle est professeure de guitare au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2015, elle y était nommée “Professeur de l’année”, faisant d’elle la plus jeune à recevoir ce prix.

Venue en Pays de Quimperlé spécialement pour les Journées de la Guitare, elle donnera un concert dans la superbe salle La Numéro 3 de Riec-sur-Bélon, avant d’animer des masterclass auprès des élèves du conservatoire et du réseau des écoles de musique. Ces masterclass sont également ouvertes aux musiciens amateurs.

Gratuit. Entrée Libre dans la limite des places disponibles.

conservatoire@quimperle-co.bzh +33 2 98 96 08 53

Riec-sur-Bélon

