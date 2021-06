Lille Théâtre du Grand Bleu Lille, Nord ANTIGONE(S) Théâtre du Grand Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

ANTIGONE(S)

Théâtre du Grand Bleu, le vendredi 25 juin à 14:30

Théâtre du Grand Bleu, le vendredi 25 juin à 14:30

**3 langues, 3 temporalités, 3 auteurs, Sophocle, Brecht, Carson pour faire entendre la ténacité, le courage et l’engagement d’Antigone face à Créon, réclamant une digne sépulture pour son frère Polynice, invoquant la loi des dieux plutôt que celles des hommes…, de la langue classique de Sophocle à celle très contemporaine de la poétesse Anne Carson via celle de Brecht, nous tissons et déroulons le fil de cette tragédie antique et moderne à la fois.** _ Avec les élèves du cycle 2 / phase 2 : Oceanne Butera, Jeanne Delansay, Gauthier Mao, Léontine Helbert, Albertine Jacquet, Louise Koperski, Léandre Leroy, Yann Frank Lemaitre, Marie Souchon, Laalia Viader, Lucas Vangheluwe. Lumière : Baptiste Cretel Enseignante : Christine Girard

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Antigone selon Sophocle, Brecht, Carson Théâtre du Grand Bleu 36 Avenue Marx Dormoy, 59000 Lille Lille Bois-Blancs Nord

