ANTIGONE, UN QUARTIER D’AMBITIONS Montpellier, 10 mars 2022, Montpellier.

2022-03-10 – 2022-03-10

Montpellier Hérault

9 9 EUR Initié dès la fin des années 70, Antigone est un quartier qui révolutionna Montpellier en amenant la ville dans la direction de la mer.

Sur 36 hectares s’étirant entre l’Ecusson et le fleuve du Lez, ce quartier d’inspiration néoclassique surprit par sa volonté de mixité sociale mêlant HLM, commerces, bureaux, grands équipements et statues rappelant l’antiquité grecque. Venez parcourir Antigone de la place du Nombre d’Or au sommet de l’Hôtel de Région, pour vous replonger dans ce projet avant-gardiste voulu par l’ancien maire Georges Frêche et l’architecte catalan Ricardo Bofill.

Mesures sanitaires prises :

– PASS VACCINAL VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes à l’arrêt de tram ligne 1 ” Antigone “, place Paul Bec

Montpellier

