« Et si l’essentiel, dans une tragédie grecque était la musique? (…) Nous en oublions que la tragédie était d’abord des chœurs rituels offerts à Dionysos dans le cadre culturel d’un concours musical » Florence Dupont Un jour Antigone a fêté ses dix ans et sa mère était là. Un jour Antigone a guidé son père en exil. Un jour Antigone a choisi d’enterrer son frère. Ce soir, Antigone et, Œdipe son père, Jocaste sa mère, Étéocle et Polynice ses frères, et Ismène sa sœur, forment un groupe de musique mythique. Le temps d’un concert exceptionnel, nous traverserons avec eux les épisodes de la vie d’Antigone, de son insouciance jusqu’à son choix final. Première partie ou after-show, avant ou après sa fille, Œdipe chantera lui aussi sa vie.

