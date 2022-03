Antigone ma soeur Marseille 14e Arrondissement, 31 mars 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-03-31 14:30:00 – 2022-03-31

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Le temps d’un spectacle-concert détonnant – mis en scène par Nelson-Rafaell Madel – nous traversons l’histoire d’Antigone, de son enfance insouciante à son geste fatal… Le groupe qui se produit sur scène est mythique : Œdipe en leader, Jocaste à la batterie, Ismène, leur fille, en guise de messagère, pour dérouler le fil du destin de cette héroïne…



Tout commence par deux frères qui s’entretuent. Le cadavre du perdant, considéré comme traître, est abandonné aux corbeaux à l’entrée de la ville. Telle est la loi de la cité. Leur plus jeune sœur, Antigone, refuse de s’y plier, elle va risquer sa vie pour l’honneur d’un mort.

Sur scène, en égérie du groupe, elle revit entre théâtre et chansons ces événements tragiques. De péripétie en péripétie, les raisons de son choix deviennent claires, et, tandis que le mythe prend chair, son actualité saute aux yeux. Antigone est l’incarnation d’un “non !”, un “non !” qui ouvre la voie sur le chemin des luttes, un “non !” immense et renversant que rien ne peut altérer.



Un long chant épique et déjanté, une ode vigoureuse à l’insurrection qui touche en profondeur par son énergie radicale.



Nelson-Rafaell Madel

Compagnie Théâtre des Deux Saisons & le Collectif La Palmera

Avec Karine Pédurand, Pierre Tanguy, Néry Catineau, Paul Nguyen, Nelson-Rafaell Madel



Durée : 1h15

Âge : ≥ 15 ans

Coproduction Zef

http://www.lezef.org/

Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

