Les Dékalés vous proposent leur interprétation d’Antigone d’après le texte de Jean Anouilh mis en scène par Aline Dubromel. Leur pièce sera présentée le week-end des 14 et 15 mai 2022. Spectacle gratuit à voir absolument ! Les Dékalés vous proposent leur interprétation d’Antigone d’après le texte de Jean Anouilh, mis en scène par Aline Dubromel. Leur pièce sera présentée le week-end des 14 et 15 mai 2022. Spectacle g… Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin Place de la Gare, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

