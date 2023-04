Antigone de Sophocle – Par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Antigone de Sophocle – Par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa, 25 mai 2023, Paris. Du jeudi 25 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

Antigone est une légende de la mythologie grecque très populaire à son époque, écrite en voyant un potentiel dramatique et moral à la raconter comme une tragédie. Sophocle utilise le personnage d’Antigone pour plaider contre la tyrannie, soutenant ainsi les valeurs démocratiques attachées à Athènes. Antigone Antigone et Créon. Deux folies s’affrontent pour tenter de sortir de cette maladie du monde qui dévaste et ronge la cité. La frontière entre la folie du tyran qui franchit le seuil de la Mort et dépasse tout entendement en décidant d’interdire l’enterrement de Polynice … et la folie d’Antigone aux yeux du monde qui devra subir tous les châtiments, traversant une solitude extrême pour préserver par sa mort le Mystère sacré de l’Autre Monde. Avec Raphaël Tanant, Daria Bugaeva, Federica Gamba, Julien Loeb, Lionel Nansot, Yann Leost, Antonio Gonzalez, Sonia Chougar, Iris Blandin, Prune Pauchet, Maria Sabbah, Florence Philippeau, Guillaume Arnaud, Adrien Jouffroy, Olivia Bernabé, Marie Petitjean, Nenad Milosavljevic, Eloïse Nizan, Moyu Zhang. Mise en scène: Jérôme Méla Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/antigone-2023-05-25-20-30 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/antigone-2023-05-25-20-30

Théâtre Mandapa Antigone

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Mandapa Paris

Théâtre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Antigone de Sophocle – Par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa 2023-05-25 was last modified: by Antigone de Sophocle – Par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Théâtre Mandapa 25 mai 2023 Paris Théâtre Mandapa Paris

Paris Paris