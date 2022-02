Antigone – de Jean Anouilh Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Antigone – de Jean Anouilh Théâtre Rue de Belleville, 15 mars 2022, Nantes. 2022-03-15

Horaire : 20:00 21:50

Gratuit : non Tarif plein : 24 euros Tarif réduit : 17 euros Réservations : www.ruedebelleville.net « Antigone, c’est la petite maigre qui est assise là-bas, Et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu’elle va être Antigone tout à l’heure, qu’elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. » Théâtre Rue de Belleville adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Rue de Belleville Adresse 19 Rue de Belleville Ville Nantes lieuville Théâtre Rue de Belleville Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Rue de Belleville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Antigone – de Jean Anouilh Théâtre Rue de Belleville 2022-03-15 was last modified: by Antigone – de Jean Anouilh Théâtre Rue de Belleville Théâtre Rue de Belleville 15 mars 2022 Nantes Théâtre Rue de Belleville Nantes

Nantes Loire-Atlantique