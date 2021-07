« Antigone choisit la mort, Ismène choisit la vie… » Paunat, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paunat.

« Antigone choisit la mort, Ismène choisit la vie… » 2021-07-29 19:00:00 – 2021-07-29 21:00:00

Paunat Dordogne Paunat

20 EUR Dans les Jardins « remarquables » de la Chartreuse du Colombier, à Paunat, Bernard Hautefort propose une Lecture mise en scène de « Ismène », poème en prose de Yannis Ritsos. Avec Nacima Bekhtaoui, talentueuse interprète formée au cours Florent et diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de Paris et Ahmed Hammadi-Chassin, jeune comédien, diplômé de philosophie et théâtre à Toulouse, puis au Conservatoire d’Art Dramatique de Paris.

Bernard Hautefort, l’hôte des lieus, fait revivre ce poème dramatique de toute beauté, plaidoyer en faveur de l’existence et de la liberté, écrit par Yannis Ritsos (1909-1990), poète Grec engagé et militant, ami d’Aragon.

​​​​​​​Pour cette lecture, il indique « nous avons choisi d’en privilégier la délicatesse de son émouvante mélancolie

Charteuse du Colombier

