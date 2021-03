Bratislava Bureau de l'Ambassade du Canada en Slovaquie Bratislava Antigone Bureau de l’Ambassade du Canada en Slovaquie Bratislava Catégorie d’évènement: Bratislava

**Antigone** est une jeune immigrante maghrébine qui devient un symbole pour la liberté et la justice. Première de sa classe, Antigone est dans sa dernière année d’école secondaire lorsque deux événements déboussolent toute sa vie : un de ses frères est tué par un policier, l’autre est détenu par la police. Ayant vécu à Montréal depuis son immigration au Canada avec sa famille il y a plus d’une décennie, elle fait maintenant face à un choix très difficile. Si elle décide d’aider son frère emprisonné, elle risque de compromettre son statut de migrante sur le sol canadien en plus de menacer son avenir prometteur. Quand son histoire attire l’attention des médias, **Antigone devient un symbole pour la liberté et la justice** pendant qu’elle doit prendre une décision qui changera sa vie pour toujours. Inspirée de la tragédie éponyme écrite il y a plus de 2000 ans, Antigone raconte une histoire qui demeure importante et seyante. _Ce film ne convient pas aux jeunes enfants, sujet(s) délicat(s)._ _Soumission canadienne officielle pour le film long-métrage international aux Oscars en 2019._ Film canadien contemporain inspiré de la tragédie éponyme écrite il y a plus de 2000 ans, Antigone raconte une histoire de libérté et de justice Bureau de l’Ambassade du Canada en Slovaquie Mostová 2, 811 02 Bratislava Bratislava okres Bratislava I

