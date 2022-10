ANTIGONE

2023-03-07 20:45:00 20:45:00 – 2023-03-07 Théâtre bilingue (français-occitan), par la compagnie La Rampe-TIO (Théâtre interrégional occitan, 11), spectacle accueilli avec Fasètz la lenga en Cabardès, dans le cadre de la Quinzaine occitane. Pour la compagnie La Rampe-TIO, adapter Antigone aujourd’hui résonne comme une évidence : résistance, résilience face à un monde imposant sa vérité, tournant le dos aux valeurs anciennes.

Et puis une révélation, l’oeuvre de Sophocle c’est aussi et peut-être surtout une réflexion sur le pouvoir et comment ceux qui l’assument se l’approprient.

Enfin, le souvenir qu’une traduction en occitan, à partir du grec ancien, avait été réalisée en 2004 par Marceau Esquieu.

C'est la place des langues, celle de l'occitan et du français, qui joue dans cette adaptation « le révélateur » et impose la force dramaturgique pour éclairer les oppositions de paradigmes. Tout public plus de 12 ans. Durée : 1h20.

