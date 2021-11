Antigona – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan Salle des fêtes, 3 décembre 2021, Cintegabelle.

Antigona – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan

Salle des fêtes, le vendredi 3 décembre à 20:00

_Spectacle proposé dans le cadre du soutien à la diffusion de la langue et la culture occitanes apporté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne._ **D’Antigónê à Antigòna** Pour LA RAMPE Teatre Interegional Occitan adapter «Antigone» aujourd’hui résonne comme une évidence : résistance, résilience face à un monde imposant sa vérité, tournant le dos aux valeurs anciennes. Et puis une révélation, l’œuvre de Sophocle c’est aussi et peut être surtout une réflexion sur le pouvoir et comment celles·et ceux qui l’assument se l’approprient. C’est la place des langues, celle de l’occitan et du français, qui joue dans cette adaptation « le révélateur » et impose la force dramaturgique pour éclairer les oppositions de paradigmes. Nous sommes dans une théâtralité complète où l’écriture, l’interprétation, la mise en scène et les langues accompagnent le propos de la pièce : notre interrogation sur le Monde et sur celles·et ceux qui nous gouvernent. Toutes les représentations : Le 3 décembre à 20h00 à Cintegabelle : Salle des fêtes Le 4 décembre à 20h30 à Pinsaguel : Salle des fêtes Le 5 décembre à 16h00 à Toulouse : Espace Roguet

Entrées gratuites dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Spectacle bilingue oc et français / dispositif de surtitrage

Salle des fêtes 31150 Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne



2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00