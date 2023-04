Sportez-vous bien Aire de loisirs Antigny Catégories d’Évènement: Antigny

Vienne

Sportez-vous bien Aire de loisirs, 31 juillet 2023, Antigny. Découverte du paddle (chaussures fermées conseillées). Tir à l’arc. Accès libre..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 19:30:00. .

Aire de loisirs Antigny

Antigny 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of paddle (closed shoes recommended). Archery. Free access. Paddle boarding (se recomienda calzado cerrado). Tiro con arco. Acceso libre. Entdeckung des Paddels (geschlossene Schuhe empfohlen). Schießen mit dem Bogen. Freier Zugang. Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP

