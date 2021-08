Antigel voyage pour la grande ouverture du Jardin des Nations Jardins des Nations, 28 août 2021, Le Grand-Saconnex.

Antigel et toute l’équipe du Jardin ont le plaisir de vous inviter à **l’inauguration du Jardin des Nations**. Au programme : découverte du site, dégustation et vente de produits locaux, concerts avec les excellents groupes L’Éclair et The Two, DJ sets, ateliers découverte au potager de Genève Cultive et expérience culturelle immersive à 360° complètement exclusive dans une citerne géante ! Entre ville et campagne, au coeur de la Genève internationale, le Jardin des Nations sera **le premier espace genevois dédié à l’urbanisme transitoire**. Il proposera jusqu’en 2024 un nouveau lieu de vie et de détente sous des formes très diverses et où il fera bon cultiver son jardin dans tous les sens du terme… Les visiteurs pourront s’y détendre entre amis, apéroter, débattre du développement urbain, co-créer un nouvel espace de vie avec le propriétaire du terrain, la Steiner Investment Foundation, apprendre à jardiner en ville et découvrir une nouvelle dimension culturelle grâce à Syllepse, cuve géante dotée des dernières technologies de projection. Alors, pas d’hésitation, on se retrouve toutes et tous le 28 août au Jardin des Nations ! ### AU PROGRAMME **14H30 • OUVERTURE** Ateliers pour tous autour du jardinage et de l’alimentation de saison Visites du potager de Genève Cultive Projections immersives inédites Marché avec produits locaux Buvette **17H • DJ SET** **19H • CONCERTS AVEC L’ÉCLAIR ET THE TWO** **22H • DJ SET** _Renseignements •_ [_www.jardin-des-nations.ch_](http://www.jardin-des-nations.ch)

Gratuit

Concerts, DJ set, marché du terroir, cours et ateliers et bien d’autres surprises vous attendent à l’occasion de l’inauguration du Jardin des Nations, espace convivial dédié à l’urbanisme transitoire.

Jardins des Nations Route des morillons – rue Michelle Nicod Le Grand-Saconnex Petit-Saconnex et Servette



