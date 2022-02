ANTIFER L’académie Maromme Catégories d’évènement: Maromme

ANTIFER L'académie, 26 février 2022, Maromme.

L’académie, le samedi 26 février à 18:00

Cette année commence avec Sosthène Baran à L’Académie. Sosthène a étudié dix ans avant d’intégrer l’école des Beaux-arts de Caen (Esam), dix années pendant lesquelles il s’est formé à la cuisine, à la peinture décorative, à la gravure, à l’édition (à l’École Duperré) et enfin à la conception graphique (à l’EPSAA, Ivry). C’est peut-être ce parcours atypique qui rend le travail de Sosthène, lui aussi, atypique. Diplômé en 2020, le contexte sanitaire ne lui a pas laissé la chance d’accrocher son travail, dans ce qui est très souvent, la première exposition personnelle d’un jeune artiste. ​ Les œuvres de Sosthène Baran sont puissantes, étranges, hors du temps. L’envie de les voir réunies au sein d’une exposition monographique a provoqué son invitation. Vernissage samedi 26 février à partir de 18h Exposition du 26 février au 24 avril 2022 à L’Académie (Maromme) Entrée libre tous les jours de 14h à 18h et sur demande

L'académie 96 rue des Martyrs de la Résistance – 76150 Maromme

2022-02-26T18:00:00 2022-02-26T23:59:00

