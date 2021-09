« Anticyclone » Auto f(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie Lesneven, 3 octobre 2021, Lesneven.

« Anticyclone » Auto f(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie 2021-10-03 16:00:00 – 2021-10-03 17:15:00

Lesneven Finistère Lesneven

Découvrant à l’âge adulte qu’elle ne sait rien sur les origines pieds-noirs de sa famille, une jeune femme se lance dans une enquête à rebondissements. En se basant sur les témoignages de sa grand-mère, de sa mère et de ses oncles, la comédienne Lydie Le Doeuff interprète tour à tour et non sans humour tous les personnages et transforme la scène en un grand terrain de recherche. Au fur et à mesure que son enquête avance, sa propre histoire s’éclaircit et elle trouve de l’apaisement. L’histoire de l’Algérie, quant à elle, se complexifie et se repose alors la question de la mémoire collective et de la transmission : comment se construire si la société n’admet pas cette part sombre de l’histoire de la colonisation française ?

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven.

president@cfacl.fr +33 2 29 61 13 60

Découvrant à l’âge adulte qu’elle ne sait rien sur les origines pieds-noirs de sa famille, une jeune femme se lance dans une enquête à rebondissements. En se basant sur les témoignages de sa grand-mère, de sa mère et de ses oncles, la comédienne Lydie Le Doeuff interprète tour à tour et non sans humour tous les personnages et transforme la scène en un grand terrain de recherche. Au fur et à mesure que son enquête avance, sa propre histoire s’éclaircit et elle trouve de l’apaisement. L’histoire de l’Algérie, quant à elle, se complexifie et se repose alors la question de la mémoire collective et de la transmission : comment se construire si la société n’admet pas cette part sombre de l’histoire de la colonisation française ?

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven.

dernière mise à jour : 2021-09-23 par