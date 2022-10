Anticyclone

2023-05-06 20:30:00 – 2023-05-06 21:30:00 C’est une histoire de non-transmission. Une histoire de silence. Une histoire de fantasmes. C’est une histoire de famille avec, comme toile de fond, une guerre qui cache son nom : les « évènements d’Algérie ». La scène peu à peu se transforme en un grand terrain de recherches, apparaissent les fantasmes et les mythes sous couvert de vérité. Partir de l’intime et le rendre public pour questionner la mémoire collective du passé colonial de la France, le pays, mais aussi le passé de sa grand-mère prénommée France… dernière mise à jour : 2022-10-07 par

