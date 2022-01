ANTiCLiMAX La Dame du Mont, 26 février 2022, Marseille.

ANTiCLiMAX

La Dame du Mont, le samedi 26 février à 21:30

Vous le connaissez il n’est pas raisonnable et vous non plus. Plutot que vous enfler avec 32 lignes de verbiage creux et une demie tonne de superlatifs, faisons court. C’est pas compliqué et tient en trois points que voici : – des disques (qui défoncent) – des gens (qui transpirent) – des shots (qui sont à la fois la cause et la conséquence des deux lignes précédentes) – le 4eme point bonus : des lights en quantité débilos pour faire comme si l’on était au studio54 En bref 4 heures de tout mais pas de n’importe quoi, c’est garanti.

Entrée libre

♫DJ SET♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille



