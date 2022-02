Anticiper les aléas climatiques, quand l’Intelligence Artificielle rencontre l’agro-météorologie Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le mardi 1 mars à 17:00

Après une année 2021 marquée par des épisodes climatiques fréquents et intenses, quelles sont les conséquences pour les cultures ? Quelles solutions existent pour les anticiper ? Comment l’IA permet aux agriculteurs de faciliter leurs prises de décisions ? **Les intervenants** Emmanuel Buisson, Directeur Recherche et Innovation de Weenat Jean-François Méré, Directeur de la FRCUMA Centre-Val de Loire Olivier Vasseur, céréalier/multiplicateur de semences en Eure-et-Loir

Après une année 2021 marquée par des épisodes climatiques fréquents et intenses, quelles sont les conséquences pour les cultures ? Quelles solutions existent pour les anticiper ?

2022-03-01T17:00:00 2022-03-01T18:00:00

