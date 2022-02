ANTICIPA CONNECTION DAY Palais des Congrès – Perros Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Palais des Congrès – Perros Guirec, le vendredi 4 mars à 13:30

VENEZ RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC LES 20 ENTREPRISES INNOVANTES QUI FONT L’ACTUALITÉ ! Startups, PME, ETI, Grands Groupes, issus des filières clés, elles participent au dynamisme économique des territoires de Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération. Pour les découvrir, rendez-vous le vendredi 4 mars 2022, de 13h30 à 17h00 à Perros-Guirec (Palais des congrès) lors d’Anticipa Connection Day. Evénement ouvert à tous néanmoins, les possibilités d’accueil sur place étant limitées (jauge), la priorité des inscriptions est donnée aux adhérents/partenaires d’Anticipa PROGRAMME : [https://www.technopole-anticipa.com/evenement/anticipa-connection-day-decouvrez-les-20-entreprises-innovantes-qui-font-lactualite/](https://www.technopole-anticipa.com/evenement/anticipa-connection-day-decouvrez-les-20-entreprises-innovantes-qui-font-lactualite/) DÉCOUVREZ LES 20 ENTREPRISES INNOVANTES QUI FONT L’ACTUALITÉ Palais des Congrès – Perros Guirec 1 Rue du Maréchal Foch, 22700 Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2022-03-04T13:30:00 2022-03-04T17:00:00

