Visite de l’atelier et explications l’Atelier des Empreintes Antibes, 15 septembre 2023 09:00, Antibes.

L’Atelier des Empreintes se compose de deux espaces ateliers/galerie, situés l’un au rez-de-chaussée dans une cave voûtée avec des pierres sèches apparentes datant probablement du Moyen Age. L’autre à l’étage. Y sont mises en « lumières » de nombreuses oeuvres originales et uniques : sculptures, panneaux en verre et en céramique émaillée d’inspiration végétale et contemporaine, des panneaux en faux marbre et bois patine, métaux et bois dorés à la feuille, peintures décoratives et trompe l’œil.

Un dialogue surprenant et harmonieux entre arts classique et contemporain.

Roge Irmani et Laurent Hissier assureront les visites guidées du lieu et expliqueront les différentes techniques utilisées.

l’Atelier des Empreintes 18, rue Brûlée 06600 Antibes Juan-les-Pins Antibes 06600 Alpes-Maritimes

latelierdesempreintes@gmail.com 06 79 67 66 32

Laurent Hissier