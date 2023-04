La Porte A Côté ANTIBEA THEATRE, 12 mai 2023, ANTIBES.

La Porte A Côté ANTIBEA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

LA TROUPE DU RHUM et LES FEUILLES D’OR Avec le soutien du Conseil Départemental des Alpes-Maritime et de la commune de Villeneuve-Loubet Présentent LA PORTE À CÔTÉ Une comédie de Fabrice ROGER-LACAN Mise en scène et interprétation Claire TULOUP-DUTHIEUW et Denis DUTHIEUW Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l’amour – quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté. Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme sœur, ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler encore une fois… La dernière ? L’auteur Fabrice Roger-Lacan est un scénariste et dramaturge français. Il est né le 10 septembre 1966. Après avoir suivi des études à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et à l’École de cinéma de l’université de New York, il collabore avec des metteurs en scène aux univers variés comme, entre autres, Édouard Baer, Benoît Jacquot, Bruno Chiche ou Isabelle Nanty. Ses deux premières pièces sont mises en scène par Isabelle Nanty : Cravate club (2001) au Théâtre de la Gaîté, avec Charles Berling et Edouard Baer (Molière de la révélation théâtrale) et Irrésistible (2007), au Théâtre Hébertot, avec Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh. En 2010 il crée Chien-chien, au théâtre de l’Atelier, mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Alice Taglioni et Elodie Navarre, et en 2011 : Quelqu’un comme vous, au théâtre du Rond-Point, mise en scène par Isabelle Nanty, avec Jacques Weber et Benabar. Ses pièces suivantes sont créées au Théâtre Édouard VII, mises en scène par Bernard Murat: La Porte à côté (2014) avec Edouard Baer et Emmanuelle Devos, La Vraie vie (2017) avec Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker et Encore un instant (2019) avec Michèle Laroque et François Berléand. Les Comédiens et Metteurs en scène Claire et Denis DUTHIEUW Depuis 2005 ils se partagent l’affiche en duo. On a pu les voir ensemble à 5 reprises au Festival Off d’Avignon et régulièrement à travers la France dans “Couple ouvert à deux battants” de Dario Fo et Franca Rame, “George & Alfred” de Marie-Françoise Hans, “Nuit Chaude” de Gildas Bourdet, “Couple en danger” d’Eric Assous, “Deux sur la balançoire” de William Gibson, “Tout autour de la mer”, une grande aventure maritime, « La Folle Journée de Maître La Brige » d’après Georges Courteline et Georges Feydeau dans une adaptation de Luc Girerd, « Les Murs ont des Oreilles », une comédie d’après Gildas Bourdet, Raymond Devos… Aujourd’hui ils interprètent et mettent en scène « La porte à côté » de Fabrice Roger-Lacan . Fabrice Roger-Lacan Fabrice Roger-Lacan

ANTIBEA THEATRE ANTIBES 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU 6600

