La Régate Rose Port vauban, 14 octobre 2023, Antibes.

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association « SOS Cancer du sein » organise une sortie en mer, en baie d’Antibes Juan-les-Pins. Les Régates « Rose » s’articulent autour d’une sortie en mer pour les femmes touchées par un cancer du sein..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 . .

Port vauban

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Pink October, the association « SOS Cancer du sein » organizes an outing at sea, in the bay of Antibes Juan-les-Pins. The « Pink » Regatta is based on a sea outing for women affected by breast cancer.

En el marco del Octubre Rosa, la asociación « SOS Cancer du sein » organiza una salida al mar en la bahía de Antibes Juan-les-Pins. Las regatas « Pink » giran en torno a una salida al mar para las mujeres afectadas por el cáncer de mama.

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert der Verein « SOS Brustkrebs » einen Segeltörn in der Bucht von Antibes Juan-les-Pins. Die Regatta « Rose » ist ein Segeltörn für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind.

