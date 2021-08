ANTIBALAST Espace culturel Robert-Doisneau, 20 mai 2022, Meudon.

ANTIBALAST

Espace culturel Robert-Doisneau, le vendredi 20 mai 2022 à 20:45

Avec une solide section de cuivres et de percussions, une rythmique funky, Antibalas possède une puissance de feu prête à donner un nouveau souffle à l’afrobeat. Rythme, groove, énergie pulsative irradient quand ce big band entre en scène. Avec des références comme Fela Kuti et Eddie Palmieri, le collectif tout droit venu de Brooklyn est imprégné d’influences musicales diverses. Des sons latinos aux rythmes de l’ouest africains, des paroles chantées en anglais, espagnol et yoruba, Antibalas conjugue sonorités électriques et traditionnelles sur des textes humanistes. Ce cocktail explosif de punk rock, latin jazz et hip hop délivre un groove dansant et hypnotique.

Tarif B – TP 27,50€ / TR1 23€ / TR2 12€ Avec le pass liberté : TP 13,75€ / TR1 11,50€ / TR2 6€

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



2022-05-20T20:45:00 2022-05-20T22:45:00