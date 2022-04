Antibalas New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Live fulgurant dans la tradition afrobeat de Fela Kuti : rythme, groove, énergie pulsative irradient quand ce big band de Brooklyn entre en scène! Fer de lance du mythique label Daptone Records (Sharon Jones, Charles Bradley, etc.), imprégné d’influences musicales diverses, avec autant d’apports latinos et ouest-africains, que purement américains, Antibalas délivre un groove dansant et hypnotique, conjuguant sonorités électriques et traditionnelles et des textes humanistes, sur fond de critique sociale. Depuis la sortie de leur premier album « Liberation Afrobeat Vol.1 » il y a deux décennies, Antibalas s’est fait le gardien de l’héritage afrobeat de Fela Kuti et de son combat spirituel et politique incarné par le slogan “Music is a Weapon” (La musique est une arme). A la transe groove du nigérien le saxophoniste baryton Martín Perna et son collectif on progressivement ajouté des ingrédients propres à leur berceau new-yorkais. Punk rock, free jazz, latin-jazz et hip-hop ont donc rejoint le cocktail explosif de jazz, de funk et de highlife du Black President. Deux ans après l’excellent « Where The Gods Are In Peace », l’aventure continue avec « Fu Chronicles », un long-format explosif New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220513-4976-antibalas.html

