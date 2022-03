ANTIBALAS + BAD FAT Le Mans, 2 juin 2022, Le Mans.

ANTIBALAS + BAD FAT Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02 23:30:00 Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

17 EUR SUPERFORMA présente

ANTIBALAS + BAD FAT

Antibalas

Live fulgurant dans la tradition afrobeat de Fela Kuti : rythme, groove, énergie pulsative irradient quand ce big band de Brooklyn entre en scène! Avec une solide section de cuivres, un gang de percussionnistes experts, une rythmique funky et des textes chantés en anglais, espagnol et yoruba, Antibalas possède une puissance de feu prête à donner un nouveau souffle torride à l’afrobeat. Dans la plus pure tradition de Fela Kuti. Fer de lance du mythique label Daptone Records (Sharon Jones, Charles Bradley, …), imprégné d’influences musicales diverses, avec autant d’apports latino et ouest-africains, que purement américains, Antibalas est décapant de sons électriques et traditionnels. En somme, un groove dansant et hypnotique, résultant une critique sociale à tendance humaniste.

Bad Fat

Bad Fat connaît ses fondamentaux sur le bout des doigts et pioche autant chez Don Cherry que chez Public Enemy pour remuer des anches et faire swinguer cuivres et vents. Et pour que le show soit encore plus bouillant, le brass band a invité derrière le micro le surdoué rappeur/chanteur/beatboxer américain Napoleon Maddox (Iswhat?!, A Riot Called Nina, Archie Shepp), dont la verve endiablée vous guidera en toute sécurité parmi cette jungle foisonnante et funky.

https://superforma.fr/agenda/antibalas-bad-fat

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

