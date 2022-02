ANTI SAINT VALENTINE’S DAY Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 30 EUR La soirée Anti Valentine’s day est parfaite si vous êtes en couple et que vous avez encore besoin de vous tester ou si vous êtes célibataires et que vous avez des choses à prouver !

Vous entrerez au Manoir par groupe de 4 à 6 participants.

Vous devrez à la fois défier vos peurs en parcourant le Manoir, mais vous devrez également mettre vos sens à l’épreuve pour satisfaire nos monstres qui ont décidé pour l’occasion de tester vos compétences !

Et gare à vous si vous échouez dans leurs épreuves.. leur colère peut être terrible! +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/soiree-defi-anti-valentines-day Le Manoir Maudit

