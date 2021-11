Larressore Larressore Larressore, Pyrénées-Atlantiques « Anti » filmaren proiekzioa eta eztabaida Larressore Larressore Catégories d’évènement: Larressore

Larressore Pyrénées-Atlantiques Larressore Anti filmaren proiekzioa (Josu Martinez-en-filma, 2019) ondotik solasaldia film egilez eta Ainize de Madariaga ikerlariarekin « patronage » gelan. Gaia : komunitatea hats-bahiturik. Lekuak mugatuak.

Diffusion du court-métrage « Anti » suivie d’une discussion avec Ainize Madariaga. Anti filmaren proiekzioa (Josu Martinez-en-filma, 2019) ondotik solasaldia film egilez eta Ainize de Madariaga ikerlariarekin « patronage » gelan. Gaia : komunitatea hats-bahiturik. Lekuak mugatuak.

